Un attaquant réclame une folie, c'est terminé pour l'ASSE

Auteur d'une très belle saison en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso voit son contrat arriver à échéance le 30 juin, ce qui pourrait poser un gros problème à l'ASSE. Et pour cause, son départ serait un terrible coup dur. Mais c'est bien la tendance actuelle compte tenu du fait que l'attaquant réclame une fortune pour prolonger son bail.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a réussi à redresser la barre et semble désormais idéalement partie pour assurer son maintien. Et si le recrutement hivernal est régulièrement mis en avant, à juste titre, le rendement de Jean-Philippe Krasso aura probablement été le meilleur atout des Verts cette saison. Et pour cause, l'attaquant stéphanois est le meilleur buteur de Ligue 2 avec 15 réalisations. Un total auquel il faut ajouter 8 passes décisives ce qui en fait également le meilleur passeur du Championnat. Mais son avenir dans le Forez s'assombrit.

L'ASSE triple son salaire, Krasso refuse

Et pour cause, le contrat de Jean-Philippe Krasso s'achève le 30 juin, et son rendement cette saison aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs, notamment en Ligue 1. Consciente de l'importance de son attaquant, l'ASSE lui aurait proposé une belle offre pour le convaincre de prolonger. Selon les informations de BUT Football Club , Krasso se serait vu offrir la possibilité de tripler son salaire passant de 17 000€ bruts mensuels à 45 000€ bruts, devant ainsi le deuxième Stéphanois le mieux payer à égalité avec Anthony Briançon. Mais il a repoussé cette offre.

Krasso veut 100 000€ par mois