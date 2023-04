Après son départ, il se lâche sur l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année dernière, l'ASSE a été contrainte de se séparer de plusieurs éléments suite à sa descente en Ligue 2. Ancien capitaine des Verts, Mahdi Camara a été l'un des joueurs poussés vers la sortie. Prêté à Brest jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain est revenu sur son départ de Saint-Etienne et sur son choix de rejoindre la Bretagne.

Reléguée en Ligue 2 à la fin de la saison dernière, l'ASSE s'était séparée de nombreux joueurs, à commencer par Mahdi Camara. Le milieu de terrain a été prêté avec option d'achat à Brest. Une option d'achat qui deviendra obligatoire si le club breton parvient à se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Dans le cas contraire, Camara retournera à l'ASSE. Un club cher à son cœur.

« L'ASSE, c'est mon club de cœur »

« L'ASSE, c'est mon club de cœur. Je suis un gars du Sud, je supportais l'OM quand j'étais jeune. Mais Saint-Étienne, c’est comme ma deuxième maison. Je suis arrivé très jeune à Sainté, j’ai un gros attachement à cette région et à ce club. D’autres clubs s’intéressaient à moi mais Sainté, ça a été une sorte d’évidence. Ça a matché direct. Je n’ai même pas l’impression d’avoir eu à choisir » a annoncé Camara lors d'un entretien accordé au Télégramme.

« Brest était le bon choix »