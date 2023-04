Surprise pour la vente de l’ASSE, l’énorme annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs mois, c'est silence radio en ce qui concerne le dossier de vente de l'ASSE. Mais alors que ce sujet était au point mort, voilà que Roland Romeyer remet une pièce dans la machine en affirmant qu'il était toujours d'actualité. Mais il faudra, sûrement, attendre la fin de la saison pour apercevoir des avancées dans ce dossier.

Officialisées depuis avril 2021, les envies de départ de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne se sont pas concrétisées par une vente de l'ASSE. Pourtant, les candidats ont été nombreux, notamment durant les premiers mois. Mais certains se sont interrogés sur les réelles volontés du duo, présents dans le Forez depuis 2004. Cette attitude a refroidi les investisseurs, qui se sont fait de plus en plus rares ces derniers temps, à tel point que le dossier de vente semblait appartenir au passé. Mais ce jeudi, Roland Romeyer a pris la parole pour annoncer que la vente de l'ASSE restait d'actualité.





« La vente est toujours d'actualité »

« On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux". On passera à cette phase là une fois le championnat fini, en espérant que l'objectif que j'ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner la page » a déclaré le président du Directoire. Mais selon Romeyer, il faudra, sûrement, attendre la fin de la saison pour apercevoir des évolutions.

Des avancées en fin de saison ?