Un attaquant de l'équipe de France snobe le PSG, il s’explique

Libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach en fin de saison dernière, Marcus Thuram a finalement pris la direction de l’Inter Milan, où il s’est engagé pour cinq ans, alors que le PSG était également sur le coup. L’international français a expliqué les raisons de ce choix, qu’il avait déjà fait il y a deux ans.

Le PSG a renouvelé la majorité de son secteur offensif l’été dernier. En ce sens, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont arrivés pour occuper la pointe de l’attaque du club de la capitale. Mais ce dernier avait d’autres pistes, notamment celle menant à Marcus Thuram. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’international français était sur la liste du PSG, mais il a finalement donné sa préférence à l’Inter Milan.

«C'est resté en moi et j'ai voulu venir ici»

Dans un entretien accordé à DAZN , Marcus Thuram a justement expliqué pourquoi il avait opté pour l’Inter Milan : « C'est vraiment un sentiment que j'avais en moi. Deux ans auparavant, j'ai été blessé et je devais aller à l'Inter, ce qui m'a fait très mal parce que je m'étais déjà imaginé portant ce maillot, jouant dans ce stade. Deux ans plus tard, c'est resté en moi et j'ai voulu venir ici », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TMW . « C'était l'un des derniers jours du marché, j'avais discuté avec l'Inter toute la semaine, je pensais y aller après ce match, mais je me suis blessé en première mi-temps et j'ai été contraint de partir. Je suis donc resté à Gladbach . »

«Deux ans plus tard, c'était un choix évident»