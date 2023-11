Transferts : Une pépite lâche sa réponse au Real Madrid

Pierrick Levallet

Cherchant à préparer l'avenir, le Real Madrid souhaite recruter quelques pépites. Les Merengue en pinceraient notamment pour Nico Williams, dont le contrat avec l'Athletic Bilbao expire en juin prochain. D'ailleurs, le crack de 21 ans s'est dit flatté par l'intérêt de la formation madrilène et aurait donné sa priorité à la Casa Blanca en cas de transfert.

Désireux de préparer l’avenir, le Real Madrid mise sur le recrutement de jeunes joueurs depuis quelques temps maintenant. Le coup réalisé avec Jude Bellingham cet été aurait donné des idées à Florentino Pérez sur le mercato. Les Merengue suivraient attentivement le feuilleton Kylian Mbappé, mais la formation madrilène penserait aussi à s’attacher les services de Nico Williams, dont le contrat avec l’Athletic Bilbao expire en fin de saison. La Casa Blanca ne serait cependant pas seule sur ce dossier, puisque des cadors de Premier League et le FC Barcelone seraient également de la partie. L’international espagnol se dit d’ailleurs flatté par ces intérêts.

«Je suis très calme et je veux continuer comme ça»

« Que de grandes équipes comme le Barça, Madrid ou des clubs anglais m'observent signifie que je fais bien mon travail. Je suis clair sur la décision que je veux prendre, mais en fin de compte, c'est quelque chose dont mes représentants, qui m'accompagnent depuis que j'ai 11 ans, sont responsables. Et il y a mes parents, mon frère ? Nous verrons, mais je suis très calme et je veux continuer comme ça » a indiqué Nico Williams dans l’émission El Periódico de España .

Le Real Madrid en pole position ?