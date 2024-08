Transferts : Un buteur veut signer à l’OM au plus vite !

Plus que jamais en quête de nouveaux renforts de talent, l'OM attend notamment un buteur et semble désormais idéalement positionné pour récupérer Youssoufa Moukoko. Le crack du Borussia Dortmund est annoncé tout proche du club phocéen, et Fabrizio Romano en remet une couche sur ce feuilleton en confirmant la volonté absolue de signer à l'OM pour Moukoko.

Ça bouge à l'OM en cette période de mercato estival ! Après Ismaël Koné (12M€), Lilian Brassier (prêt avec option d'achat), Mason Greenwood (26M€) et Pierre-Emile Højbjerg (prêt avec option d'achat), le club phocéen a officialisé dimanche midi la signature de Derek Cornelius en provenance de Malmö, pour 4M€ (bonus compris). Et le mercato n'est pas terminé pour autant à l'OM...

🔵⚪️🤝🏻 Youssoufa Moukoko confirms his decision to join Olympique Marseille as absolute priority.



Clear message to OM board again today, while OM are in direct negotiations with Borussia Dortmund.



Loan with buy option being discussed. More to follow in the next few days.