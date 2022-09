Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un gros problème réglé grâce au mercato ?

Publié le 15 septembre 2022 à 15h00 par La rédaction

Depuis maintenant son arrivée en provenance de l’AC Milan en 2021, Gianluigi Donnarumma peine à convaincre clairement les dirigeants et les supporters du PSG. Avec des prestations en dent de scie, l’international italien ne serait pas pleinement épanoui. Et ce gros problème pourrait très bientôt être réglé, et ce grâce au mercato…

Gianluigi Donnarumma n’est pour le moment pas au niveau escompté du côté du Paris Saint-Germain. un peu plus d'un an après son arrivée, l’international italien peine à convaincre les supporters parisiens. Entre bourdes et erreurs, le portier parisien peine à se rendre réellement indiscutable. Pourtant, depuis son intronisation sur le banc du PSG, Christophe Galtier semble lui faire confiance. Et le « problème » Donnarumma pourrait bientôt être réglé…

Keylor Navas, la solution au problème de Donnarumma ?

En effet, d’après les révélations de la presse grecque, Keylor Navas aurait été proposé à l’Olympiakos par le PSG, qui tenterait un pari de dernière minute sur le mercato pour faire partir l’ancien du Real Madrid. En effet, ce dernier semblait lié à Naples pendant les dernières heures du mercato estival, avant que le dossier ne soit finalement abandonné. Keylor Navas souhaiterait partir, afin de se garantir plus de temps de jeu et un statut de numéro 1, à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un départ qui pourrait solutionner le problème Gianluigi Donnarumma…

Donnarumma frustré par Navas ?