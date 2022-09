Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet hiver, Campos pourrait vivre une énorme désillusion

Publié le 15 septembre 2022 à 14h10 par Axel Cornic

Avec seulement trois défenseurs de métier dans l’effectif, le Paris Saint-Germain va absolument devoir se renforcer lors du mercato hivernal. Pas du tout refroidi par les échecs répétés de l’été, Luis Campos aurait l’intention de relancer la piste Milan Skriniar, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain.

La blessure de Presnel Kimpembe a clairement montré la grosse erreur du mercato du PSG, qui n’a pas recruté d’autres défenseurs centraux cet été. Danilo Pereira, Nordi Mukiele ainsi que le jeune El Chadaille Bitshiabu peuvent faire l’affaire, mais Luis Campos devra assurément recruter dans ce secteur au mois de janvier.

Mercato - PSG : Mbappé fait le forcing pour son transfert, l'Espagne enrage https://t.co/ZkeJ0xpxrp pic.twitter.com/FSDOo8g8EH — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

L’Inter veut absolument prolonger Skriniar

Et on ne change pas la recette, puisque la priorité de Campos serait toujours Milan Skriniar, pour lequel l’Inter a réclamé jusqu’à 80M€ cet été. D’après les informations de Calciomercato.com , la volonté des Milanais serait de prolonger son contrat le plus vite possible afin de couper l’herbe sous le pied du PSG, mais pour le moment un accord ne semble pas du tout assuré.

Et pourrait le garder quoi qu’il arrive cet hiver

Ainsi, le portail italien évoque la possibilité que Skriniar se retrouve en fin de contrat lors du mercato hivernal… suffisant pour aider le PSG ? Pas vraiment ! Au sein de l’Inter on pourrait en effet s’entêter et le garder jusqu’à la fin de la saison, quitte à le voir partir libre en juin.