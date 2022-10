Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouveau coup de théâtre pour le départ de Messi

Publié le 13 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, Lionel Messi pourrait ne pas retrouver le FC Barcelone comme cela est évoqué dans la presse ces derniers temps. La cause ? Les relations fraîches entre son entourage et le président Joan Laporta.

Lionel Messi se trouve dans l’ultime saison de son contrat au PSG et serait donc susceptible de quitter le club de la capitale à l’issue de l’exercice en cours. Et ce, bien qu’une clause pour une année supplémentaire soit incluse dans le deal convenu entre le clan Messi et le Paris Saint-Germain lors de son arrivée à l’été 2021.

Messi au FC Barcelone dès juillet prochain ?

Le FC Barcelone rêve de boucler le retour de sa légende vivante et le président Joan Laporta ne s’en est pas caché ces dernières semaines et lors du dernier mercato estival. Au point où la journaliste Veronica Brunati avait affirmé la semaine dernière que Lionel Messi sera un joueur du FC Barcelone dès le 1er juillet prochain, soit une journée après l’expiration de son contrat au PSG.

«Il n'est pas certain que Messi revienne au Barça»