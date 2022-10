Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria prépare ses prochains coups sur le mercato

Publié le 13 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Très actif lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria n'en aurait pas terminé avec le recrutement de l'OM. En effet, le président olympien ne se reposerait actuellement pas. Alors que le prochain mercato n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, Longoria sera déjà au travail pour faire venir des nouveaux joueurs à l'OM dans les mois à venir.

Cet été, les recrues se sont multipliées à l'OM. Avec la Ligue des Champions à jouer, le club phocéen devait se renforcer. Pablo Longoria s'est alors mis au travail et il n'a clairement pas déçu. Mais l'Espagnol déborderait encore d'idées. En effet, à l'OM, on serait déjà au travail pour les prochains coups sur le mercato. Et quelques noms commencent à sortir pour venir compléter l'effectif d'Igor Tudor.

Longoria veut retrouver Diakhaby...

Connaissant bien Mouctar Diakhaby pour l'avoir recruté à Valence, Pablo Longoria souhaiterait désormais le retrouver à l'OM. En effet, selon les informations de Relevo , l'OM ferait les yeux doux à l'actuel protégé de Gattuso, d'autant plus qu'il arrive au terme de son contrat et pourrait donc venir pour 0€. Mais le club Che n'aurait pas dit son dernier mot. La prolongation de Diakhaby serait érigée en priorité. A voir maintenant ce qu'en dira le joueur formé à l'OL, qui souhaiterait lui visiblement prendre son temps, voyant comment les choses évoluent sur le marché.

