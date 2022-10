Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a du soucis à se faire pour ce coup à 0€

Publié le 12 octobre 2022 à 01h30

Thibault Morlain

Après avoir recruté Mouctar Diakhby à Valence, Pablo Longoria souhaiterait maintenant le faire venir à l'OM. L'opportunité est intéressante puisque le défenseur central arrive au terme de son contrat et pourrait donc venir gratuitement. Mais cela serait sans compter sur le club Che, qui va tout faire pour conserver Diakhaby, important aux yeux de Gattuso.

Après l'OL, l'OM ? Formé chez les Gones, Mouctar Diakhaby intéresserait les Phocéens. Aujourd'hui à Valence, le défenseur central serait en effet dans les petits papiers de Pablo Longoria. Il faut dire que ce dernier connait très bien Diakhaby, puisque c'est lui qui l'a recruté au sein du club Che.

Mercato - OM : L'énorme mise au point de cette recrue de Longoria sur son avenir https://t.co/SaTbwHCAuf pic.twitter.com/ovy6ayxUAf — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Diakhaby, priorité de Valence

A l'OM, Pablo Longoria voudrait donc sauter sur l'occasion du fait que Mouctar Diakhaby arrive au terme de son contrat à Valence, mais le club Che n'aurait pas dit son dernier mot. Comme expliqué par Relevo , Valence aurait fait de la prolongation du protégé de Gattuso une priorité. En effet, le club valencian voudrait conserver Diakhaby à la fois pour des raisons sportives et financières. Très bon, l'ancien de l'OL sera difficile à remplacer d'autant plus que l'argent va manquer pour lui trouver un remplacer. Par conséquent, les discussions auraient d'ores et déjà été ouvertes pour la prolongation de Mouctar Diakhaby.

Il se fait désirer

Quid maintenant de la position de Mouctar Diakhaby ? Prolongera ? Ne prolongera pas ? Le joueur de Valence ne serait pas vraiment pressé pour prendre une décision, attendant de voir comment évolue le marché pour lui. Intéressé à l'idée d'évoluer en Angleterre ou en Allemagne, le clan Diakhaby aurait déjà été approché par plusieurs clubs. Cela étant dit, le protégé de Gattuso va bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision. A Valence, Mouctar Diakhaby est aujourd'hui un joueur important et cela pourrait ne pas être pareil s'il venait à rejoindre un autre club.