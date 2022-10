Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voulait piller le RC Lens

Publié le 11 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Cet été, Pablo Longoria a encore réalisé un très gros marché des transferts, multipliant les recrues pour l’OM. Et parmi celles-ci, on peut notamment retrouver Jonathan Clauss. L’international français a été transféré en provenance du RC Lens et il aurait pu être suivi par d’autres Lensois. En effet, lors du dernier mercato, l’OM avait différents objectifs au sein de l’effectif de Franck Haise.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer en conséquence. Et compte tenu du schéma d’Igor Tudor, il fallait étoffer les postes de piston. A droite, la priorité a très vite été identifiée : Jonathan Clauss. Meilleur joueur de Ligue 1 à son poste, l’international français sortait de deux grosses saisons avec le RC Lens. Pablo Longoria s’est alors mis au travail et un accord a fini par être trouvé pour Clauss. Toutefois, le président de l’OM ne souhaitait pas s’arrêter là à Lens.

L’OM à fond sur Fofana

Et il y a un joueur en particulier qui a fait beaucoup parler à l’OM, c’est Seko Fofana. Avec le départ de Boubacar Kamara, l’Ivoirien, capitaine du RC Lens, était perçu comme le remplaçant idéal au milieu de terrain. Toutefois, cela a bloqué au niveau des finances olympiennes. En effet, recruter et payer le salaire de Fofana était une opération très onéreuse. Frank McCourt n’ayant pas forcément voulu remettre la main au portefeuille, Seko Fofana n’a donc pas rejoint l’OM.

« Valorisant d'avoir un club comme Marseille qui se renseigne »