Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kylian Mbappé très énervé par le mercato ?

Publié le 9 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Prolongé jusqu’en 2025 par le PSG en mai dernier alors qu’il semblait promis à un départ libre en direction du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait reçu de solides garanties sur le recrutement à l’époque. Mais elles n’ont vraisemblablement pas été respectées…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé est passé tout proche d’un départ du PSG lors du dernier mercato estival. Son contrat arrivait initialement à expiration au Parc des Princes, et il était bien parti pour aller au Real Madrid avant de rebrousser chemin et de prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG.

Des garanties apportées à Mbappé

La Gazzetta dello Sport annonce en effet que Kylian Mbappé avait formulé certaines demandes à Luis Campos sur le mercato du PSG. L´ancien joueur de l’AS Monaco voulait notamment l’arrivée d’un véritable attaquant de pointe pour l’épauler dans le secteur offensif, mais ce renfort n’est jamais arrivé au PSG.

Un mercato à l’origine des tensions

Toujours selon le média italien, Kylian Mbappé aurait donc estimé que le conseiller sportif du PSG n’avait pas tenu les engagements évoqués au moment de la prolongation, ce qui aurait alors provoqué des tensions en interne. Reste désormais à savoir de quoi sera fait l’avenir de Mbappé dans la capitale…