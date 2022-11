Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi vraiment prêt à dire non au Qatar ?

Publié le 8 novembre 2022 à 23h30

Alexandre Higounet

En début de semaine, le média catalan El Nacional a révélé que Lionel Messi avait arrêté la décision de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, lui dont le contrat prend fin l’été prochain. Dans le contexte actuel, une telle décision de l’attaquant argentin apparaît tout de même surprenante, pour ne pas dire improbable. Analyse.

Ces dernières heures, certaines informations sorties dans la presse catalane font état d’un choix arrêté par Lionel Messi de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, avec qui il est en fin de contrat en juin prochain. Selon le média El Nacional, l’attaquant argentin aurait tranché en défaveur du PSG pour des raisons personnelles, sa famille n’étant pas épanouie à Paris.

Si Messi a accepté d’ouvrir une négociation concrète avec le PSG…

Que faut-il en penser ? L’avenir de Lionel Messi est-il définitivement appelé à s’écrire loin du Parc des Princes ? A l’analyse, il semble tout de même relativement improbable que Messi ait d’ores et déjà écarté Paris de ses options. La première raison à cela apparaît assez irréfutable, à savoir que le clan Messi a accepté d’ouvrir une négociation avec Paris pour prolonger, émettant des signaux positifs en ce sens. Si vraiment Messi avait définitivement arrêté la décision de ne pas prolonger, l’entourage du joueur n’aurait pas aussi clairement ouvert la porte à la discussion.

Messi n’a pas renoncé au top niveau