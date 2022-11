Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les coulisses du transfert de Messi au PSG

Publié le 8 novembre 2022 à 20h00

Thibault Morlain

Compte tenu des problèmes financiers du FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas pu prolonger. Libre, l’Argentin a donc dû se trouver un nouveau club et c’est finalement au PSG qu’il a posé ses valises. Un nouveau gros coup du club de la capitale sur le marché des transferts. Et voilà qu’on en sait plus sur les coulisses de l’arrivée de Messi au PSG.

La planète football a tremblé lors que le FC Barcelone a publié un communiqué pour annoncer le départ de Lionel Messi. C’était impensable et pourtant, l’Argentin allait bel et bien poursuivre sa carrière loin de la Catalogne. Une opportunité dont a profité le PSG. A l’été 2021, le club de la capitale s’est offert les services de Messi. Et à l’occasion de sa nouvelle biographie de La Pulga, Guillem Balague en a dit plus sur cette opération qui a secoué le marché des transferts.

« Donne moi un peu de joie »

Comme tout le monde, le PSG a été surpris du départ de Lionel Messi. C’est ainsi que Leonardo a envoyé un message à Jorge Messi pour lui demander si c’était vrai. Ce n’était d’ailleurs pas le premier échange entre les deux hommes, bien que quelques mois plus tôt, le père et agent de Messi avait laissé l’ex-directeur sportif du PSG en vu alors qu’un départ de Barcelone n’était pas d’actualité. Quel a alors été l’échange entre Leonardo et le clan Messi ? « Nous pouvons parler si tu veux », aurait lâché Jorge Messi. « Donne moi un peu de joie », aurait alors répondu Leonardo. Ce à quoi le père de l’Argentin aurait rétorqué : « Discutons chiffres, années ».

« Fais le, viens ici »