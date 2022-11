Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Au coeur des rumeurs, Lionel Messi revit à Paris

Publié le 8 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

En juin prochain, Lionel Messi verra son contrat arriver à expiration au PSG et pourrait se lancer un nouveau challenge… à l’Inter Miami ! À moins qu’une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain ait lieu. Une éventualité qui plairait particulièrement à Luis Campos, conseiller football du PSG.

Lionel Messi a atteint le premier objectif qu’il s’était fixé cette saison selon son biographe et journaliste Guillem Balague : qualifier le PSG pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions en se préparant en parallèle du mieux possible pour ce qui sera sans doute sa dernière Coupe du monde comme il l’a fait savoir à ESPN .

À quelques mois de l’expiration de son contrat au PSG, Messi se sent mieux

De par ses 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG depuis le début de la saison, Lionel Messi est pleinement heureux comme il l’a affirmé lors de la trêve internationale de septembre dernier. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Messi est heureux à Paris d’après Campos