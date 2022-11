Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, Lionel Messi est très attendu

Publié le 8 novembre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Si Lionel Messi est aujourd'hui un joueur du PSG, il est de plus en plus question d'un possible retour au FC Barcelone. Revoir La Pulga au Camp Nou fait bien évidemment rêver tous les fans blaugrana, mais pas seulement. Dans le vestiaire de Xavi, on souhaite également le retour de Messi.

Alors que la Coupe du Monde arrive, après ce rendez-vous, on devrait y voir plus clair concernant l'avenir de Lionel Messi. Dans sa dernière année de contrat au PSG, l'Argentin doit prendre une décision. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos s'active pour prolonger Messi. Mais à côté de cela, Joan Laporta rêve d'un retour de La Pulga au FC Barcelone.

Transferts - PSG : Messi face à un dilemme XXL pour son mercato ? https://t.co/pkfUCXiWqZ pic.twitter.com/Wj3M9Q85rU — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

« Le meilleur joueur de tous les temps »

Possiblement libre à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait donc revenir gratuitement au FC Barcelone. Et cela en enchanterait plus d'un dans le vestiaire blaugrana. C'est notamment le cas de Marcos Alonso. En effet, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , la recrue estivale du Barça a notamment expliqué à propos de Messi : « Est-ce que j'aimerais que Messi revienne ? Messi est, avec Maradona, le meilleur joueur de tous les temps ».

« Qui ne le voudrait pas dans son équipe... »