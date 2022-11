Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Neymar... Un coup de tonnerre se prépare

Publié le 8 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, la MNM enflamme tout sur son passage. Avec le PSG, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé affolent les statistiques et portent le club de la capitale vers les victoires. Alors que ce trio offensif a de quoi faire peur à n'importe quel club, cela pourrait prochainement être de l'histoire ancienne. En effet, dès la saison prochaine, la MNM pourrait ne plus exister au PSG.

A l'été 2021, en s'offrant les services de Lionel Messi, le PSG formait par la même occasion un trio offensif exceptionnel. L'Argentin se retrouvait alors associé à Neymar et Kylian Mbappé. Et si la première saison de la MNM n'a pas été simple, la deuxième est tout simplement exceptionnelle. En effet, depuis le début de la saison, Messi, Neymar et Mbappé n'en finissent plus d'être décisifs, permettant au PSG d'enchainer les victoires et de rester invaincu. Porté par son trio offensif, le club de la capitale pourrait toutefois prendre une décision fracassante.

Transferts - PSG : Luis Campos annonce la couleur pour le mercato hivernal https://t.co/T7BHQ5U6Xq pic.twitter.com/vZP1aMudPZ — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Messi, Neymar, Mbappé... Un départ attendu !

Et c'est Média Foot qui a lâché une énorme information à propos de la MNM. Si aujourd'hui Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont tous les trois au PSG. La saison prochaine, ils ne devraient être plus que deux. Il faudrait donc s'attendre au départ d'une des stars offensives de Christophe Galtier. Mais qui ? Chacun à un cas particulier. Messi est dans sa dernière année de contrat. S'il est question d'une prolongation, l'Argentin pourrait partir libre en fin de saison. Neymar était lui poussé vers la sortie par le Qatar à l'intersaison. Si le Brésilien est finalement resté, un transfert serait toujours d'actualité. Enfin, il y a le cas Mbappé. Malgré sa récente prolongation, son contrat court jusqu'en 2024. Et alors que des tensions étaient évoquées entre le Français et sa direction, un transfert en 2023 permettrait d'éviter un départ libre un an plus tard.

Un mal pour un bien au PSG ?

Malgré l'importance de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé cette saison, le PSG serait donc prêt à trancher dans le vif. Et le club de la capitale aurait ses raisons. Tout d'abord, financièrement. Avec le départ d'un des trois gros, cela libérerait de la marge de manoeuvre pour Luis Campos sur le marché. Ensuite sportivement. Alors que le PSG a tendance à trop se reposer sur ses individualités, cela pourrait permettre au club de la capitale d'évoluer plus comme une équipe.