Mercato - PSG : Voilà pourquoi Campos veut briser la MNM

Publié le 7 novembre 2022 à 12h45

Thibault Morlain

Si Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font aujourd'hui les beaux jours du PSG, cette association pourrait ne pas résister au temps. En effet, la saison prochaine, la MNM pourrait bien être de l'histoire ancienne. Luis Campos souhaiterait se séparer d'au moins une des trois stars offensives. Et les raisons ont été données.

Après une première saison compliquée entre les 3 au PSG, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé brillent avec le club de la capitale. La MNM affiche d'ailleurs des statistiques impressionnantes. Toutes compétitions confondues, Messi, Neymar et Mbappé totalisent ensemble 45 buts et 31 passes décisives.

Mercato - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur l’avenir de Lionel Messi https://t.co/mkSCwSeyJG pic.twitter.com/HENSuliDxP — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

C'est bientôt terminé pour la MNM au PSG ?

Le PSG est ainsi porté par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais cela ne devrait pas durer. En effet, selon les informations de Média Foot , dévoilées ce lundi, Luis Campos et Christophe Galtier envisageraient de se séparer d'un des trois membres de la MNM à l'occasion du prochain mercato estival.

Des raisons financières et sportives