Mercato - Real Madrid : Un énorme transfert à 120M€ en préparation ?

Publié le 8 novembre 2022 à 01h15

Arnaud De Kanel

Intéressé par Jude Bellingham, le Real Madrid doit faire face à la concurrence du PSG et de Liverpool. Le club anglais serait même prêt à faire des folies pour arracher le joyau du Borussia Dortmund. Face à la montée des enchères, le Real penserait donc à un plan B du côté de Benfica.

Toni Kroos et Luka Modric ne sont malheureusement pas éternels et c'est pour cette raison que le Real aimerait renouveler son entrejeu. Après avoir vendu Casemiro et recruté Aurélien Tchouaméni, les Merengue cherchent un nouveau profil au milieu de terrain pour remplacer les deux briscards. Cible numéro une, Jude Bellingham est très courtisé et Dortmund fait grimper les enchères. De fait, le Real pourrait aller voir ailleurs.

Liverpool prêt à mettre 150M€ pour Bellingham ?

Déterminé à recruter Jude Bellingham, Jurgen Klopp pourrait demander à ses dirigeants de faire monter l'offre jusqu'à 150M€. Si tel est le cas, Defensa Central indique que le Real quittera la course et s'orientera vers un nouveau profil, déjà identifié.

Le Real pense à Fernandez