Mercato - PSG : Cet énorme aveu sur le transfert avorté d'Adrien Rabiot

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec la Juventus, Adrien Rabiot aurait pu faire son retour au PSG ou migrer vers Manchester United lors du dernier mercato estival. Interrogé sur l'été agité de son milieu de terrain français de 27 ans, Massimiliano Allegri a lâché toutes ses vérités sur le sujet.

Malgré une séparation difficile avec le PSG, Adrien Rabiot aurait pu faire son retour à Paris lors du dernier mercato estival. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2023, l'international français a vu son nom être lié au club de la capitale.

«J'ai dit à Rabiot qu'il pouvait y aller»

En effet, Adrien Rabiot aurait pu être rapatrié par le PSG et être échangé avec Leandro Paredes, qui est actuellement prêté avec option d'achat à la Juventus. Et en plus du club emmené par Christophe Galtier, Manchester United avait également la possibilité de boucler le transfert du milieu de terrain de 27 ans lors du dernier mercato estival. Toutefois, Adrien Rabiot est finalement resté à la Juve .

«Il pouvait y aller, mais il est resté et il reste un joueur important»