Mercato - PSG : Sur le départ, il a totalement convaincu Galtier

Publié le 7 novembre 2022 à 14h00

Arnaud De Kanel

Avec l'arrivée de Luis Campos, Danilo Pereira était pressenti pour être l'une des victimes des grandes manœuvres du nouveau conseiller sportif parisien. Lors de la préparation, sa polyvalence a plu à Christophe Galtier et aux dirigeants qui l'ont conservé. Depuis, il a fait son trou et a même permis au PSG de l'emporter ce dimanche.

Un temps annoncé sur le départ lors du mercato estival, Danilo Pereira ne s'attendait certainement pas à jouer autant cette saison. La résilience du Portugais lui avait permis de rester au PSG où il se fond de plus en plus dans l'effectif. Il avait notamment profité de la blessure de Presnel Kimpembe afin de dépanner en défense. Toujours discret, il ne crée pas de vagues dans le vestiaire et c'est l'une des raisons pour laquelle il est apprécié. Il s'était fait une frayeur face à l'OM en sortant sur blessure, lui qui a pour objectif d'aller au Qatar avec le Portugal, mais a fait son grand retour ce week-end en se montrant décisif.

Danilo Pereira a donné la victoire au PSG

Le milieu de terrain reconverti défenseur n'a pas manqué de rythme pour son retour à la compétition. Il n'a presque jamais été pris à défaut en remportant les duels aériens notamment. Un jeu de tête excellent qui lui a permis de couper la trajectoire sur corner afin de marquer le but du 2-1 en toute fin de rencontre et de permettre au PSG de l'emporter au Moustoir face à Lorient. Plus incroyable encore, c'est le meilleur buteur du PSG en 2022 derrière le trio infernal Mbappé-Neymar-Messi.

