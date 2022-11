Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... La fin de la MNM ?

Publié le 8 novembre 2022 à 00h00

Axel Cornic

Avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain possède l’une des plus grandes attaques du monde. Mais est-ce vraiment un bien pour le nouveau projet de QSI ? Car le club de la capitale commence déjà à être trop petit pour trois joueurs d’une telle envergure et un départ pourrait bien être une solution salutaire.

N’importe quel club au monde rêverait d’avoir trois talents de la trempe de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG les a, mais pour le moment leur seule saison ensemble s’est terminée d’une manière assez décevante. Ces derniers mois n'ont fait que confirmer une certaine difficulté pour les trois stars de coexister, sur le terrain comme en dehors.

Entre Mbappé et Neymar, rien ne va plus

Le feuilleton entre Neymar et Mbappé en est le parfait exemple. Meilleurs amis lors de leurs arrivées communes au PSG en 20174, ils ont semblé s’éloigner au fil des saisons et cet été aurait marqué une rupture totale. Plusieurs sources ont en effet assuré que Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar à Luis Campos, qui n’a jamais semblé pouvoir boucler une telle opération.

Messi, le bon moment pour partir ?

Côté Lionel Messi, les choses ne vont pas forcément mieux. Certes on semble enfin avoir retrouvé le septuple Ballon d’Or après une première saison délicate au PSG, mais son lien fort avec Neymar ne le rapproche pas vraiment de Mbappé ! De plus, son contrat se termine en juin prochain et des trois de devants, il est donc celui qui pourrait le plus facilement partir.

Le PSG doit croire dans le projet Mbappé

Car la fin de la MNM, pourrait enfin donner naissance à un tout nouveau cycle, que les propriétaires du PSG veulent moins bling-bling depuis la fin de saison dernière. Cela pourrait d’ailleurs correspondre avec la volonté de donner les clés à Kylian Mbappé et ainsi construire une équipe à son service et de par son âge, il est le plus à même d’écrire l’avenir du PSG.