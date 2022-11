Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre se prépare pour Messi

Publié le 7 novembre 2022 à 14h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Lionel Messi aura l’embarras du choix pour son avenir. L’attaquant argentin, qui fait déjà l’objet de négociations en interne pour une prolongation, pourrait rester au PSG. Mais la presse catalane annonce une toute autre issue dans ce feuilleton…

Au même titre que Sergio Ramos, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, et la question autour de son avenir fait déjà débat. Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, Luis Campos a déjà amorcé les négociations en coulisses avec l’ancienne gloire du FC Barcelone dans l’optique d’une prolongation de contrat, mais rien ne devrait être fixé avant la Coupe du Monde au Qatar.

Le Qatar, grande priorité de Messi

En effet, pour sa dernière compétition majeure avec la sélection argentine, Lionel Messi préfère avant tout rester focalisé sur ce grand Mondial qui se déroulera au Qatar, lui qui n’a encore jamais soulevé la Coupe du Monde et ne souhaite pas laisser passer cette ultime occasion. Son avenir avec le PSG devrait donc passer au second plan, et pourtant si l’on en croit certaines révélations à l’étranger, Messi aurait déjà pris une première décision fracassante quant à son futur au PSG.

Messi aurait décidé de partir

Le média catalan El Nacional a annoncé ces dernières heures que le départ libre de Lionel Messi ne ferait déjà plus l’ombre d’un doute l’été prochain au PSG. La raison est simple : la famille de l’attaquant argentin n’aurait jamais vraiment réussi à s’adapter à cette nouvelle vie parisienne depuis son arrivée à l’été 2021, et Messi aurait donc tout simplement envie de s’offrir un nouveau challenge et de quitter le PSG en juin prochain. Mais pour aller où ?

