Mercato - PSG : Jorge Mendes prépare un gros coup avec le Qatar

Publié le 8 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Célèbre agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes entretient des liens très proches avec Luis Campos. Cela pourrait alors être un avantage pour le PSG au moment de boucler certains gros dossiers sur le marché des transferts. Et voilà que Mendes souhaiterait d'ailleurs placer l'une de ses pépites du côté du club de la capitale.

Le renouvellement est encore loin d'être terminé au PSG. Cet été, le club de la capitale a entamé un tout nouveau projet avec Luis Campos aux manettes. Le Portugais a d'ailleurs été actif sur le marché des transferts. Mais voilà que cela va encore bouger au sein de l'effectif de Christophe Galtier. En effet, Campos a connu certains échecs sur le mercato et il va donc tenter d'y remédier à l'avenir. Cela vaut notamment pour le cas de l'attaquant et la réponse pourrait être offerte sur un plateau par un certain Jorge Mendes.

Une nouvelle chance pour le PSG ?

Et grâce à Jorge Mendes, c'est un certain João Félix qui pourrait débarquer au PSG. Cet été, le club de la capitale avait déjà tenté sa chance pour le joueur de l'Atlético de Madrid. En vain. Luis Campos avait reçu un non ferme après avoir ouvert les discussions avec les Colchoneros. Mais voilà que la situation de João Félix à Madrid se dégrade un peu plus chaque fois. En froid avec Diego Simeone, l'ancien de Benfica se dirige tout droit vers un départ. Reste à trouver un club où rebondir et selon les informations de Ok Diario , malgré l'intérêt du Bayern Munich également pour le joueur de 23 ans, c'est au PSG que Jorge Mendes voudrait l'envoyer.

La destination parfaite pour João Félix ?

Après Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha, la colonie portugaise pourrait donc se renforcer au PSG. João Félix pourrait retrouver certains de ses compatriotes dans la capitale française. D'ailleurs, aux yeux de Jorge Mendes, cela serait la solution idéale pour le joueur de l'Atlético de Madrid. En effet, sportivement, João Félix pourrait profiter de l'avenir incertain de Kylian Mbappé et de la fin de carrière qui approche pour Lionel Messi afin d'être au centre du projet. Et financièrement, le PSG est en mesure de payer un gros transfert et offrir un énorme contrat à João Félix.