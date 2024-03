Transferts - PSG : Il a vécu un calvaire à Paris !

Thomas Bourseau

Tout avait si bien commencé pour Pablo Sarabia à ses débuts au PSG en 2019. Mais au fil du temps et après un prêt au Portugal, l’Espagnol a été de moins en moins heureux dans la capitale. Et l’arrivée de ses deux jumeaux a bouleversé sa vie. Explications.

Pablo Sarabia est arrivé au PSG à l’été 2019 en provenance du FC Séville. Régulièrement utilisé par le Paris Saint-Germain pendant deux ans, il a été prêté au Sporting Lisbonne le temps d’une saison. Revenu une demi-saison dans la capitale, il ne s’y est pas éternisé en prenant le chemin de Wolverhampton en janvier 2023 et ce, de manière définitive.

«Elle m'a dit d'aller là où je serais heureux, et je ne l'étais pas à Paris»

Pour El Mundo , Pablo Sarabia s’est confié sur son expérience difficile avec la naissance de ses jumeaux à Paris. « Lorsque j’ai déménagé, j'ai voyagé avec ma femme qui était enceinte de huit mois. Elle était courageuse, nous savions que des jumeaux allaient naître, mais elle m'a dit d'aller là où je serais heureux, et je ne l'étais pas à Paris. Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé à jouer et au bout d'un mois et demi, les enfants sont arrivés. Bien sûr, cela a tout changé ».

«Ma capacité de concentration était nulle et j'ai dû changer beaucoup de choses»