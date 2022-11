Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Aucun doute sur la prochaine recrue du mercato ?

Publié le 1 novembre 2022 à 11h30 - mis à jour le 1 novembre 2022 à 11h31

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG depuis l’été dernier, Milan Skriniar semble bien parti pour débarquer au Parc des Princes dans les mois à venir. Le défenseur central slovaque, malgré une offre de prolongation formulée par l’Inter, privilégie désormais un avenir au PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a tout tenté pour faire venir Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, mais l’Inter Milan refusait de laisser partir son défenseur en dessous de 80M€. Pourtant, le club italien ne se retrouve plus en position de force désormais étant donné que le contrat de Skriniar arrivera à expiration en juin prochain, et cela pourrait faire les affaires du PSG.

Le PSG en pole position pour récupérer Skriniar

Comme l’a révélé Média Foot lundi, l'Inter Milan a soumis une offre de prolongation de quatre ans à Milan Skriniar. Mais en dépit de cette proposition, le défenseur slovaque n'aurait pas donné suite, et pour cause… Média Foot poursuit en indiquant que Skriniar souhaite quitter l'Inter Milan et privilégie un départ au PSG. C’est la raison pour laquelle ses représentants n’ont pas répondu à l'offre de l'Inter. Le joueur était très déçu de ne pas rejoindre le Parc des Princes l’été dernier, mais simplement par respect pour l’Inter, il avait décidé de ne pas aller au clash. Désormais, Skriniar a les cartes en mains car il pourrait partir libre au PSG en fin de saison.

