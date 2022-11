Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 1 novembre 2022 à 09h45

Guillaume de Saint Sauveur

Bien décidé à prolonger au plus vite le contrat de Lionel Messi, le PSG a déjà amorcé les négociations en coulisses. Et malgré les nombreuses spéculations sur le FC Barcelone ainsi que l’Inter Miami, le PSG serait en position de force pour conserver Messi selon un journaliste argentin.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos s’active plus que jamais en coulisses pour prolonger le contrat de Lionel Messi, et le conseiller sportif du PSG a personnellement pris ce dossier en main depuis maintenant plusieurs semaines. Seulement, il n’est pas seul sur Messi…

Mercato - PSG : Lionel Messi prend une première décision pour son avenir https://t.co/wZ2AypFJIR pic.twitter.com/0AckRhu0TS — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Barcelone et l’Inter Miami rodent

The Athletic a annoncé lundi que l’Inter Miami était finalement l’option la plus probable pour Lionel Messi qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, et la franchise de MLS serait idéalement positionnée pour le récupérer. Sans parler de la détermination du FC Barcelone à vouloir faire revenir son ancien joyau en Catalogne l’été prochain…

« Si le PSG présente un projet sérieux… »