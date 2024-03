Transferts - PSG : 60M€ pour tourner la page Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir opérer sans Kylian Mbappé à l’issue de la saison, moment de l’expiration de son contrat. Pour la suite, le Paris Saint-Germain explorerait de multiples pistes dont celle menant à Joshua Zirkzee. Mais ce sera 60M€, minimum !

Kylian Mbappé va plier bagage après sept années au Paris Saint-Germain au cours desquelles il est devenu meilleur buteur de l’histoire du club. Et au terme de la saison, Mbappé devrait s’engager selon toute vraisemblance au Real Madrid, avec qui les discussions vont s’accentuer dans les semaines à venir comme révélé par le10sport.com le 20 février dernier.

Une surprise dévoilée par Riolo pour la succession de Mbappé

En février dernier, Daniel Riolo lâchait une petite bombe sur les ondes de RMC . A en croire les informations de l’éditorialiste de RMC , Joshua Zirkzee serait une piste prise en considération par le Paris Saint-Germain pour l’après-Mbappé. Cependant, le Bayern Munich pourrait contrecarrer les plans du PSG si jamais le club bavarois activait la clause de rachat convenue à 40M€ avec Bologne pour l’attaquant néerlandais de 22 ans.

Bologne fixerait le prix de Zirkzee à 60M€