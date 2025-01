Transferts - OM : Il retourne sa veste et passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Il avait pourtant signé une prolongation de contrat à l'OM l'été dernier. Cependant, sa situation sportive sous Roberto De Zerbi ne lui a pas plu, engendrant son transfert cet hiver à Anderlecht. Enzo Sternal, minot marseillais, s'est attardé sur son processus de réflexion au moment de quitter son club formateur.

Enzo Sternal n'a visiblement pas apprécié la gestion de Roberto De Zerbi. En août dernier, quelques jours avant qu'il fasse la première de ses deux apparitions sous le maillot de l'OM avec l'équipe du coach italien cette saison, le minot marseillais apposait sa signature sur une prolongation de contrat qui le liait alors à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2027.

«Ce qui m'a motivé est le projet en général»

Toutefois, avec seulement une autre apparition contre Montpellier en octobre après celle face au Stade de Reims pour l'entrée en lice de l'OM pour la saison 2024/2025 de Ligue 1, Enzo Sternal et son entourage ont pris la décision de changer d'air cet hiver. Son transfert à Anderlecht a été annoncé cette semaine et le milieu offensif et ailier gauche défendra les couleurs du club belge jusqu'à l'été 2027. En interview pour les médias d'Anderlecht, Sternal a révélé les raisons de son choix de quitter son club de coeur : l'OM. « J'ai 17 ans et je viens de l'Olympique de Marseille. Je suis milieu offensif et ailier gauche. Je viens d'arriver à Anderlecht. Ce qui m'a motivé est le projet en général ».

«C'est un club qui aime le foot, qui joue très bien»

« C'est un club qui forme beaucoup de jeunes, qui les fait jouer et qui leur permet de bien progresser pour pouvoir polir entre guillemets les jeunes joueurs. C'est un club qui aime le foot, qui joue très bien et qui a de bonnes installations aussi. Ca m'a motivé pour venir ici ». a conclu Enzo Sternal lors d'une vidéo publiée sur le compte X d'Anderlecht.