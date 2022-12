Transferts - OM : Enorme ouverture pour ce dossier bouillant du mercato ?

Axel Cornic

Etincelant avec le Maroc à la Coupe du monde, Azzedine Ounahi va vivre un mois de janvier très mouvementé. Plusieurs clubs souhaiteraient l’arracher au SCO d’Angers, qui a récemment ouvert à un départ à la seule condition de pouvoir garder son joueur au moins jusqu’à la fin de la saison. Pablo Longoria est sur le coup et les choses pourraient finalement sourire à l’Olympique de Marseille.

Une Coupe du monde peut changer une carrière, même quand on ne la gagne pas. Demandez aux joueurs du Maroc, qui ont réalisé un fabuleux parcours jusqu’en demi-finale et qui pourraient s’attirer les regards des plus grands clubs d’Europe lors du mercato hivernal.

« Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison »

C’est le cas de l’OM, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com s’est renseigné pour Azzedine Ounahi. Actuellement au SCO d’Angers, le milieu de terrain pourrait être un renfort de taille pour Igor Tudor, mais le président Saïd Chabane a récemment posé une condition au micro de RTL , en déclarant : « Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison ».

Le Napoli, le principal adversaire de l’OM

Pablo Longoria et l’OM devront toutefois faire face à une grosse concurrence, surtout avec le Napoli. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé qu’un accord était proche entre le SCO d’Angers et le club napolitain, qui apprécierait énormément le profil d’Ounahi. Les derniers détails doivent encore être réglés, mais l’offre comprendrait un prêt de six mois à Angers comme demandé par le président Chabane.

Longoria aura sa chance