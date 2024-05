Transferts : Messi et Neymar trahis par le PSG ?

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG a fait le ménage dans son vestiaire. Après s'être débarrassé de ses indésirables, le club de la capitale s'est séparé de certaines stars comme Neymar et Lionel Messi. Pourtant, l'Argentin et le Brésilien souhaitaient initialement rester. Mais les deux grands noms n'entraient plus dans les plans de la direction parisienne.

En 2022, le PSG a lancé une révolution en interne. Le club de la capitale, qui voulait mettre fin au règne des stars dans le vestiaire, s’est séparé de Leonardo et a chargé Luis Campos du mercato. Le conseiller football portugais a d’ailleurs poursuivi son travail l’été dernier, en se séparant notamment de plusieurs stars comme Neymar et Lionel Messi.

Le PSG s'est débarrassé de Neymar et Messi

Mais comme le rapporte AS , Neymar et Lionel Messi souhaitaient initialement rester au PSG l’été dernier. Cependant, les deux stars auraient été trahies par le club de la capitale, qui voulait remettre le collectif au centre du projet. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas prolonger Lionel Messi et de transférer Neymar à Al-Hilal pour 90M€.

Verratti et Sergio Ramos n'ont pas été épargnés non plus