Transferts : Les vérités de la dernière recrue de l’OM

4ème recrue de ce mercato estival, Pierre-Emile Højbjerg est désormais un joueur de l’OM. A 28 ans, le Danois a posé ses valises à Marseille, lui qui a été prêté avec option d’achat par Tottenham. Le milieu de terrain rejoint ainsi l’effectif de Roberto De Zerbi et le voilà très heureux de rejoindre l’OM, avec qui il a envie de briller.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival est très animé à l’OM. Ce sont déjà 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi et cette liste devrait encore s’allonger dans les jours et semaines à venir. La dernière recrue en date est arrivée en provenance de Tottenham. Pierre-Emile Højbjerg est maintenant un joueur de l’OM, lui qui a été prêté avec option d’achat.

Mercato - OM : Transfert à 20M€, il a donné son accord https://t.co/CW9HgkSdBg pic.twitter.com/gZPZd8z2QB — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

« Le groupe m’a très bien reçu »

Suite à son arrivée à l’OM, Pierre-Emile Højbjerg a livré ses premiers mots aux médias du club phocéen. A propos de ce nouveau challenge pour lui, le Danois a alors fait savoir : « Le groupe m’a très bien reçu, le centre d’entrainement m’a très bien reçu. Je suis très content. Ça fait plaisir. Maintenant, c’est d’aller au travail et bien bosser, prendre du plaisir ».

« J’ai envie de travailler, j’ai envie de jouer »

« C’est une ville très belle. Je suis très motivé, je suis engagé dans le projet. J’ai hâte d’apprendre de l’entraîneur, des coéquipiers et de me donner à fond tous les jours. J’ai envie de travailler, j’ai envie de jouer, j’ai envie de courir et d’aider mon équipe, mes coéquipiers et essayer de rendre les supporters fiers », a enchainé Pierre-Emile Højbjerg.