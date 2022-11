Foot - Mercato - RC Lens

Transferts : L’énorme annonce du RC Lens sur son mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens s’impose comme l’une des équipes majeures du championnat de France. Il faut dire que les Sang et Or ont un projet bien ficelé, réussissant au passage à réussir de gros coups sur le marché des transferts. D’ailleurs, évoquant le mercato du RC Lens, Arnaud Pouille a apporté une très grosse précision.

Aujourd’hui, le RC Lens est deuxième de Ligue 1, juste derrière le PSG. Cela était pourtant difficile à imaginer il y a deux saisons de cela quand les Sang et Or ont fait leur grand retour dans l’élite. Mais menés par Franck Haise, les Lensois font forte impression en Ligue 1. Il faut dire également que le projet du RC Lens est très bien mené avec les bons choix qui sont effectués sur le mercato.

Mercato : Un gros transfert se confirme au RC Lens, le PSG et l'OM en danger https://t.co/mc6tKbkKgE pic.twitter.com/VDctloXcOe — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Les bons coups du RC Lens

Ces dernières années, le RC Lens a ainsi réalisé de très belles affaires sur le marché avec notamment Seko Fofana, Arnaud Kalimuendo, Jonathan Clauss ou plus récemment Loïs Openda. Mais chez les Sang et Or, on privilégie une autre politique : la formation.

« L’ultra trading, nous n’en voulons pas »