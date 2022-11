Foot - RC Lens

RC Lens : Des tensions éclatent, Haise se justifie

Publié le 7 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Ce samedi, le RC Lens a poursuivi son excellent parcours en Ligue 1 en s’imposant à Angers (1-2). Mais malgré ce résultat positif pour les Sang et Or, après la rencontre, certaines tensions sont apparues entre les supporters lensois et Franck Haise. Suite à cet événement, l’entraîneur du RC Lens s’est alors expliqué.

Avec 33 points en 14 journées de Ligue 1, le RC Lens est bien installé à la deuxième place du classement. Ce samedi, c’est face à Angers que les Sang et Or se sont imposés (1-2). Une victoire toutefois marquée par un accrochage entre Franck Haise et les supporters du RC Lens à la fin de la saison. Pourquoi ? Les explications sont tombées.

Une histoire de chant

Et dans un premier temps, c’est Florian Sotoca, attaquant du RC Lens, qui a apporté des éléments de réponse à propos de ces tensions avec les supporters. « On a un petit chant à la maison avec eux. À l'extérieur, on n'aime pas trop le faire parce qu'on respecte tous nos adversaires. On respecte les supporters adverses aussi. On préfère le faire à la maison, mais il n'y a aucun souci avec eux », a-t-il confié.

« Il faut avoir beaucoup de respect »