Transferts : Le Real Madrid a un joker pour doubler le PSG

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans plusieurs secteurs, dont en défense, le PSG pense toujours à Leny Yoro. Le crack du LOSC plairait encore à Luis Campos, qui n'aurait pas lâché l'affaire malgré son échec cet hiver. Le Real Madrid serait également sur le coup. D'ailleurs, le club madrilène pourrait compter sur son vestiaire pour signer le défenseur de 18 ans.

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid se font toujours la guerre sur le mercato. Les deux clubs sont opposés sur d’autres dossiers, comme celui de Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC impressionne depuis le début de saison. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité cet hiver que le PSG était intéressé par ses services.

Transfert à 100M€, le PSG se fait rembarrer en Ligue 1 https://t.co/5KUcPl33a9 pic.twitter.com/eV69HWEkEH — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Leny Yoro affole déjà l'Europe

Mais Leny Yoro aurait également tapé dans l’oeil du Real Madrid. Les Merengue en auraient même fait leur priorité en défense afin de rajeunir ce secteur de Carlo Ancelotti. L’international Espoirs français serait aussi dans le viseur d’autres cadors européens comme Chelsea ou encore le Bayern Munich.

Les Français vont aider le Real Madrid ?