Transferts : Il signe à l’OM, c’est une surprise !

Le dernier mercato estival a été plus qu’agité du côté de l’OM. En effet, dans le sens des arrivées, le club phocéen a notamment accueillir pas moins de 12 nouveaux joueurs. Ça en fait des recrues pour Roberto De Zerbi, qui est notamment parti chercher Lilian Brassier à Brest. Malgré la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec le club breton, le défenseur central a filé à l’OM. Un choix qui en a surpris plus d’un.

Très bon la saison dernière sous le maillot de Brest, Lilian Brassier était un joueur courtisé. Déjà sollicité par plusieurs clubs en janvier 2024, le défenseur central a finalement fait ses valises durant le dernier mercato estival, alors qu’il aurait pu disputer la Ligue des Champions avec le club breton. A la place, Brassier s’est envolé pour le sud de la France, s’engageant avec l’OM, alors même que les Phocéens ne jouent pas de Coupe d’Europe cette saison.

Journaliste pour Ouest France, Alexis Czaja a évoqué auprès du Phocéen ce choix de Lilian Brassier de rejoindre l’OM durant l’été. Il a alors expliqué : « Il avait un bon de sortie, donc on savait qu’il allait partir. Chaque année, Brest prévoit le départ d’un joueur majeur, c’est un peu leur modèle économique – même si avec la qualification en Ligue des champions, cela pourrait évoluer. Il avait donc son bon de sortie. D’ailleurs, dès l’hiver dernier, il avait reçu des offres, notamment de Monaco en Ligue 1 qui était très très chaud sur lui. Ça ne s'est pas fait car Monaco voulait un transfert rapide pour pallier les absences en défense liées à la CAN ».

« L'été dernier, des clubs comme Porto, Milan et certaines équipes de Bundesliga se sont également manifestés. Cependant, le club a décidé de le retenir, et lui-même n’était pas spécialement pressé de partir en milieu de saison. Cet été, il y avait encore des offres de plusieurs clubs, donc c’était un peu surprenant de le voir choisir Marseille, d’autant qu’il n’y avait pas de compétition européenne cette saison-là pour le club. (…) Évidemment, le contexte marseillais est particulier, avec une grosse atmosphère, beaucoup de pression sur les résultats et le niveau de jeu. C’est un vrai pari pour lui, car il va devoir maintenir la dynamique de sa belle saison précédente. C’est un très bon joueur, mais il a besoin d’être en confiance. Sans cela, il pourrait ne pas réussir à exprimer toutes ses qualités », a-t-il ajouté concernant Lilian Brassier.