Transferts : Il a tout fait pour quitter le PSG

Axel Cornic

Après une grosse vague de recrues, le Paris Saint-Germain multiplie les départs avec notamment Leandro Paredes et Reanato Sanches qui ont récemment rejoint l’AS Roma. Le milieu argentin semblait vouloir absolument refermer le chapitre parisien, lui qui avait été prêté à la Juventus l’été dernier et qui ne semblait pas rentrer dans les plans de Luis Enrique.

Il aurait pu rapporter près de 25M€ au PSG, mais son option d’achat est finalement tombée à l’eau la saison dernière et Leandro Paredes n’a pas été acquis par la Juventus. De retour à Paris un nouveau départ a rapidement été évoqué et il a finalement fait son retour en Serie A, cette fois pour rejoindre José Mourinho à l’AS Roma en échange d’une indemnité de 2,5M€.

« Il nous a fait comprendre que son seul objectif était de revenir à Rome »

Sur le site officiel sur club romain, Tiago Pinto est revenu sur ce transfert conclu avec le PSG. « Je peux vous dire que dès qu’il a été mis au courant de notre intérêt, Leandro nous a fait comprendre que son seul objectif était de revenir à Rome » a expliqué le directeur sportif romain concernant Leandro Paredes, qui retrouve un club dont il a porté les couleurs de 2015 à 2017. « Cette volonté forte nous a encore plus convaincus qu’il fallait le ramener chez les Giallorossi et nous sommes heureux de le voir à nouveau avec le maillot de la Roma ».

« Leandro Paredes rendra plus fort notre groupe »