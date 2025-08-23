Transfert - OM : Une histoire d'argent avec Rabiot, De Zerbi explose !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Selon certains rumeurs, le club phocéen aurait décidé de vendre l'international français pour renflouer ses caisses. L'altercation n'étant qu'un prétexte pour le club olympien. Interrogé ce samedi soir, Roberto De Zerbi a totalement démenti cette information.

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire. Après cette violente altercation, le club olympien a décidé de se débarrasser de ses deux joueurs. A en croire les dernières indiscrétions de Sports Zone, l'OM se sert de cette bagarre pour boucler la vente d'Adrien Rabiot, désirant rééquilibrer ses comptes. Présent en conférence de presse ce samedi soir, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il s'agissait d'une fake news (fausse information).

«Les gens qui parlent d'histoire économique...» « Le cas Adrien Rabiot ? Je pense que la victoire est toujours un médicament, mais ça ne règle pas les problèmes de cette semaine. La volonté de se réconcilier doit venir de tout le monde, des deux parties. Je ne sais pas si vous vous demandez si ce que je viens de dire je le pense vraiment, ou si ce sont des paroles en l'air, mais ça n'enlève en rien ce que j'ai dit hier (vendredi). Je pèse bien mes mots, je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de choses à prendre dans une situation aussi délicate. Je suis une bonne personne, comme Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et Adrien (Rabiot). Les gens qui parlent d'histoire économique, ce sont des mensonges », a pesté Roberto De Zerbi, avant d'en rajouter une couche.