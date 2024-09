Transfert : L'entraineur du RC Lens justifie sa signature

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur de débuts très intéressants au Stade de Reims, Will Still a impressionné pas mal de monde, et ce, alors qu'il n'avait presque aucune expérience au plus haut niveau. A 31 ans, le Belgo-Britannique vient de rejoindre le RC Lens pour une nouvelle aventure en Ligue 1 et visiblement, c'était un club dont il avait très envie de prendre la tête.

En quittant le Stade de Reims au début du mois de mai, Will Still aurait pu faire ses valises et partir loin de la France. Pourtant, il a rejoint le RC Lens au tout début du mercato estival, dans sa volonté de poursuivre ses efforts en Ligue 1. Impressionné par l'ambiance régnant dans le club nordiste, Will Still a tenu à rejoindre les Sang-et-Or.

Still a rejoint Lens

Nouvel entraîneur du RC Lens, Will Still n'a pas beaucoup hésité au moment de choisir sa destination. « Je connais la Ligue 1, ce qu'elle peut m'apporter, ce qu'un club comme Lens peut signifier pour mon évolution. Il y avait des négociations avec d'autres clubs, mais le président (Joseph Oughourlian) m'a appelé et j'avais toujours dit que s'il y avait une équipe ici que je ne refuserai jamais, c'était Lens. Trois jours plus tard, j'avais un accord avec eux. C'était le bon club, au bon moment » explique-t-il dans une interview accordée à L'Equipe.

« C'est une folie »

S'il a eu le temps de sa familiariser avec la Ligue 1 avec Reims, Will Still assure que le club de Lens l'a beaucoup marqué. « Qu'est-ce qui est le plus différent à Lens ? Bollaert. C'est incomparable. Quand j'étais à Reims, on avait mis des baffles à l'entraînement pour créer du bruit et habituer les joueurs à l'ambiance de Lens. Cet été, dès les tests contre Leverkusen (2-2) et Leicester (3-0), ça m'a frappé. C'est une folie, des amicaux à guichets fermés, normalement ça n'existe pas. C'est supérieur encore à ce que j'avais imaginé, de loin. Tu as l'impression d'être avec eux, tu sens l'énergie que ça crée », conclu l'entraineur des Sang-et-Or.