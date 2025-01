Transfert au PSG : Messi a lancé un ultimatum à Neymar !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain avait signé le coup du siècle en août 2017. Le « Se Queda » de Gerard Piqué, littéralement traduit en « il reste » menait finalement au départ de Neymar pour le PSG contre un chèque de 222M€. Un transfert historique que Lionel Messi a essayé de faire capoter en persuadant Neymar qu’il pourrait atteindre les sommets en restant en Catalogne.

Au FC Barcelone, Neymar a eu la possibilité d’empiler les trophées en raflant au passage en 2015 la seule Ligue des champions de sa riche carrière. Au passage, grâce à ses performances sur le front d l’attaque du Barça avec Lionel Messi entre autres, la star du football brésilien a atteint le podium du Ballon d’or lors des éditions 2015 et 2017. Au PSG, il n’est jamais parvenu à réitérer cette performance malgré ses six saisons passées au club parisien.

«Messi m'a demandé : « Pourquoi pars-tu ? Veux-tu être le meilleur du monde ? Je vais faire de toi le meilleur du monde»»

Pour devenir le meilleur joueur du monde, Neymar a choisi de troquer la tunique du FC Barcelone qu’il arborait depuis quatre ans pour celle du PSG pendant le mercato d’été 2017. Un dénouement qu’a tenté d’éviter Lionel Messi en lui assurant qu’il réussirait à lui faire atteindre son objectif au Camp Nou.

« Ma motivation n'était pas de gagner des prix individuels.... Je n'ai pas suivi ce raisonnement, pour être honnête. Je n'ai pas quitté le Barça avec l'idée d'être le meilleur au monde. Lors de ma dernière semaine à Barcelone, Messi m'a demandé : « Pourquoi pars-tu ? Veux-tu être le meilleur du monde ? Je vais faire de toi le meilleur du monde » ».

«Le PSG ? Il y avait des Brésiliens qui jouaient là-bas et ils étaient tous mes amis»

« Mais ce n'était pas ça, c'était d'autres choses personnelles. Bien sûr, financièrement, le PSG était bien meilleur que Barcelone et il y avait des Brésiliens qui jouaient là-bas (Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Lucas) et ils étaient tous mes amis. J'ai pris un risque, mais ce n'était pas avec l'idée d'être le meilleur au monde ». a conclu Neymar pendant son entrevue avec Romario sur la chaîne YouTube Romario TV.