Transfert à 30M€, ça annonce du très lourd pour l’OM

Après seulement un an au RC Lens, qui avait déboursé une fortune pour le recruter à Montpellier, Elye Wahi pourrait déjà faire ses valises. A la recherche d’un buteur lors de ce mercato estival, l’OM serait très intéressé par l’attaquant français estimé à 30M€. Tandis que Wahi serait également tenté à l’idée de poursuivre sa carrière à Marseille, le club phocéen pourrait frapper un gros coup avec le joueur des Sang et Or.

Ayant connu une première saison compliquée au RC Lens, Elye Wahi, recrue la plus chère de l’histoire des Sang et Or, pourrait déjà s’en aller. N’ayant pas confirmé le talent qu’il avait montré à Montpellier, l’attaquant français pourrait poser ses valises du côté de l’OM. Entre les deux, l’intérêt serait réciproque, mais reste encore à trouver un accord avec le RC Lens pour le transfert de Wahi.

Mercato : Un joueur lâche son club… pour signer à l’OM ? https://t.co/PHawONigBW pic.twitter.com/UzbytxK082 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

« Il possède des qualités exceptionnelles »

Pour Le Phocéen, un journaliste montpelliérain resté anonyme s’est confié sur Elye Wahi. Si ce dernier a eu des difficultés au RC Lens, il n’en garde pas moins un énorme potentiel. Un gros coup donc en vue pour l’OM ? « Il est encore jeune et a besoin de gagner maturité, comme le dit Francis de Taddeo, son père spirituel, qui a été directeur du centre de formation à Montpellier et est maintenant à Metz. Il estime que Wahi ne sera mature qu'à 24 ans. Il lui manque encore de la maturité, mais il possède des qualités exceptionnelles », a-t-il expliqué sur Wahi.

« C'est un gros talent, que j'ai rarement vu à Montpellier »

Il a également poursuivi sur l’actuel attaquant du RC Lens : « Il y a du travail, c'est sûr. Intrinsèquement, il a le potentiel, mais il doit beaucoup travailler. Si De Zerbi lui montre qu'il a confiance en lui, il pourra vraiment le rendre au centuple. C'est un joueur très affectif et sensible. S'il sent qu'il est apprécié et qu'on lui fait confiance, il donnera tout et travaillera dur. (…) S’il a vraiment envie de venir à l'OM, il doit être conscient des attentes et avoir discuté de son rôle avec De Zerbi. Il y a une forte envie de sa part de rejoindre l'OM et ça avance bien. J'espère que cela se concrétisera, car c'est un gros talent, que j'ai rarement vu à Montpellier ».