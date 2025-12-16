Transfert à 23M€ : Six mois après, il peut plomber l’OM !

Axel Cornic

Replacé au poste de milieu droit par Roberto De Zerbi, Luis Henrique a totalement explosé et a quitté l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, pour rejoindre l’Inter. Mais le Brésilien ne réalise pas des grandes choses en Serie A, c’est même le contraire, puisque les critiques se font de plus en plus nombreuses.

Il semblait enfin avoir pris son envol. Après une saison aboutie, Luis Henrique a quitté l’OM pour rejoindre l’Inter, dans un deal qui semble avoir satisfait tout le monde. Mais force est de constater que l’ancien attaquant devenu milieu puis latéral droit, n’y arrive pas du tout en Italie.

Le transfert de Luis Henrique Recruté pour jouer les doublures de Denzel Dumfries, l’ancien de l’OM n’a disputé que quatorze rencontres toutes compétitions confondues avec son nouveau club, cumulant un total de 619 minutes de jeu. A chaque fois qu’il a été titularisé, Luis Henrique a déçu et certains se demandent déjà s’il a vraiment un avenir à l’Inter.