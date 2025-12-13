Transfert à 160M€ : L'annonce surréaliste sur le Real Madrid !

Lors de l'été 2019, le Real Madrid de Florentino Pérez aurait formulé une offre d'environ 160M€ pour recruter Eden Hazard. Une offensive qui a fait mouche auprès de Chelsea. Ayant vécu un calvaire lors de ses quatre années à la Maison-Blanche, Eden Hazard a avoué qu'il n'en avait pas souffert.

«Je n’ai pas été en dépression»

« Ma descente aux enfers au Real Madrid ? Je n’en ai pas souffert. Je relativisais beaucoup, j’habitais à Madrid, je jouais dans le plus grand club du monde, je gagnais beaucoup d’argent, je vivais dans une super belle maison. Au niveau football, ça n’allait pas trop, mais je ne pouvais pas me plaindre. Je rentrais à la maison, mes enfants, ma femme et mes parents étaient en bonne santé. Le football n’allait pas bien mais voilà… dans ces moments là, le football n’est pas le plus important. C’est embêtant, parce que t’as envie de montrer que t’es encore l’un des plus grands joueurs au monde, mais ça n’arrive pas. Je n’ai pas été en dépression, j’étais triste pour moi, mais plus triste pour les gens qui ont investi en moi et ceux qui voulaient voir le vrai Eden. Quand j’arrive au Real, je me dis que le Bernabeu va être mon jardin, que je vais faire kiffer 80.000 personnes, au final, ce n’est jamais arrivé. Un peu au début, la 1ère année, mais pas assez », a confié Eden Hazard lors d'un entretien accordé à l'émission Hep Taxi (RTBF) ce vendredi.