Tottenham, Liverpool… QSI prépare du lourd après le PSG

La rédaction

En 2011, le Qatar Sports Investments devenait propriétaire du PSG et a remis les projecteurs sur le Paris Saint-Germain tant dans l’hexagone qu’en Europe ou dans le monde. À présent, QSI se lancerait dans une phase d’expansion et notamment en Angleterre où des discussions avec Tottenham ont eu lieu pour en devenir l’actionnaire minoritaire. Et ce ne serait pas tout.

Le projet QSI est parti du PSG avec le rachat du club de la capitale à l’été 2011. Cependant, il se pourrait que le Qatar Sports Investments décide d’une part de poursuivre son histoire avec le PSG en faisant grandir leur organisation et potentiellement en Angleterre.

QSI sur le point d’invertir à Liverpool ? La réponse tombe

D’après les informations de Ben Jacobs communiquées sur son compte Twitter , QSI prévoirait d’investir minoritairement dans un autre top club européen au cours de l’année 2023. Les propriétaires qataris du PSG discuteraient avec divers clubs de Premier League. Cependant, et alors que le Fenway Sports Group se retire pour laisser place à un autre investisseur, il ne faudrait pas s’attendre à ce que QSI débarque sur les bords de la Mersey à Liverpool.

Après avoir racheté le PSG, QSI veut investir en Angleterre https://t.co/GPNcbbrqqR pic.twitter.com/eMSfthcW7r — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Discussions avec Tottenham, de multiples investissements prévus en 2023 pour QSI