Succession de Mbappé : Un cadeau à 30M€ pour le PSG ?

Axel Cornic

L’été dernier, nous vous avons raconté comment le Paris Saint-Germain s’est cassé les dents sur le dossier Victor Osimhen, que le Napoli n’a pas souhaité vendre. Mais maintenant que l’attaquant nigérian est sur le marché aucune offre ne semble être arrivée, ni de la part du club parisien ni de celui des autres grandes écuries européennes.

Lors de la saison du Scudetto, le troisième dans toute l’histoire du Napoli, on manquait de superlatifs pour décrire Victor Osimhen. L’attaquant était littéralement inarrêtable et on parlait déjà de lui dans les plus grands clubs de la planète. C’est le cas au PSG, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, ce dossier a été l’un des gros échecs de Luis Campos lors de l’été 2023.

Personne ne veut Osimhen

Mais un an après, Osimhen est toujours au Napoli. Pire, le président Aurelio De Laurentiis a fait exprès de le prolonger à Noël dernier pour insérer une clause de départ à 130M€ et ainsi réaliser une jolie vente... mais aucun club ne s’est manifesté pour le moment. Cela serait notamment le cas du PSG, qui serait désormais concentré sur son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.

Le Napoli prêt à aller jusqu’à 100M€