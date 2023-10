Son transfert au PSG a capoté, il se fait remettre en place

Benjamin Labrousse

Dans le viseur du PSG en janvier dernier, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL. Alors que le club rhodanien connaît un début de saison cauchemardesque, le joueur de 20 ans lui, brille avec l’équipe de France Espoirs. Le nouvel entraîneur lyonnais Fabio Grosso a toutefois tenu à tempérer les ardeurs concernant le potentiel du milieu offensif.

Le mercato est parfois composé de transferts avortés. Alors que Bradley Barcola s'est engagé en faveur du PSG cet été contre un montant de 45M€, un autre produit du centre de formation de l’OL aurait pu rejoindre le club de la capitale ces derniers mois… En effet, Rayan Cherki a été annoncé avec insistance du côté du PSG, mais est finalement resté à Lyon.

Alerte au PSG, une date cruciale est fixée pour Mbappé https://t.co/ovO0RNOgWG pic.twitter.com/poviXciS32 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Rayan Cherki, tout proche du PSG en janvier dernier

Le 28 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG allait tenter le tout pour le tout avec Rayan Cherki. Le joueur de 20 ans, considéré comme un très gros talent du championnat de France, était même la priorité du club parisien sur ce mercato hivernal. Désormais, Rayan Cherki se trouve dans une situation particulière : en sélection, le milieu offensif brille avec les Espoirs français dirigés par Thierry Henry. Mais à l’OL, le natif de Lyon peine à véritablement s’imposer aux yeux du nouvel entraîneur Fabio Grosso.

« C’est un joueur comme les autres »