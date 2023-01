Skriniar, Messi, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 24 janvier

La rédaction

PSG : L'agent de Skriniar confirme son départ

Milan Skriniar au PSG, ça se précise ! Interrogé au micro de Telenord lundi soir, l'agent du défenseur slovaque a confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec l'Inter Milan : « Pour l’instant, cette possibilité n’existe pas. Ceux qui connaissent Milan connaissent son professionnalisme et sa loyauté, ils savent qu’il fera toujours honneur au maillot du club, un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur de lui-même, comme toujours. Avant Noël, j’ai informé l’Inter de ma décision de ne pas accepter la proposition. Cette décision a été réaffirmée début janvier, avant la finale de la Supercoupe d’Italie, lorsque j’ai également informé les dirigeants des Nerazzurri Marotta et Ausilio, que nous nous sentions libres d’écouter les offres d’autres clubs ». Skriniar semble donc plus que jamais se rapprocher du PSG.



PSG : Galtier se prononce également sur Skriniar

De son côté, interrogé au micro de beiNSPORTS après le carton du PSG en Coupe de France face à Pays de Cassel (7-0), Christophe Galtier a confirmé son intérêt de longue date pour Milan Skriniar mais s'est montré plus évasif sur son arrivée au club : « Je suis l'actu. Je ne peux pas vous dire qu'il viendra cet hiver ou cet été. C'est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l'avoir cet été, mais on ne l'a pas eu », indique l'entraîneur du PSG.



OM : C'est calme pour Guendouzi

Selon les révélations de L’Equipe , l’OM n’aurait pour l'instant pas reçu la moindre offre pour Mattéo Guendouzi, pourtant annonce avec insistance dans le viseur d'Aston Villa. Le milieu de terrain tricolore semble donc bien parti pour au moins terminer la saison à l'OM.



Messi bien parti prolonger au PSG

Faut-il vraiment s'inquiéter pour l'avenir de Lionel Messi dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain ? Le média argentin TyC Sports rassure à ce sujet et explique qu'une réunion avec la direction du PSG est même prévue dans les prochains jours alors que l'attaquant argentin a déjà un accord de principe pour sa prolongation. Par ailleurs, contactée par Mundo Deportivo , une source proche du président Nasser Al-Khelaïfi assure « que rien n’a changé. Il veut prolonger d’un an. »



L'OM ne veut pas récupérer Thauvin