Rien ne va au PSG, une deadline est fixée

Arrivé au PSG l’été dernier après une seule saison passée à l’OGC Nice, Christophe Galtier a du mal pour ses débuts avec Paris. Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions dès les huitièmes, le club de la capitale semble parti pour poursuivre l’aventure avec le technicien français, même si le Qatar se donne du temps pour trancher. Une décision sera prise cet été.

Nouvelle saison difficile pour le PSG. Après l’éviction de Mauricio Pochettino, les dirigeants parisiens ont décidé de faire confiance à Christophe Galtier qui n’aura fait qu’une année à l’OGC Nice. Pour sa grande première sur le banc d’un top club, Galtier ne brille pas vraiment. Le PSG n’a plus que le championnat à jouer et est sorti de la Coupe de France et de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Un bilan plus que moyen pour un club qui ambitionne de tout gagner.

Le Qatar se donne du temps

Néanmoins, Christophe Galtier ne change pas d’avis concernant son avenir, il veut poursuivre l’aventure. Comme l’a révélé le10sport.com, sauf cataclysme, Luis Campos et Christophe Galtier devraient être au PSG l’an prochain. Pour le moment, aucune décision définitive n’aurait été prise par le Qatar qui se donne du temps révèle le journal AS . Mais Galtier semble bien parti pour continuer avec le PSG, c’est d’ailleurs ce qu’il réclamait en conférence de presse.

Révolution confirmée au PSG, une première réponse tombe

Christophe Galtier veut rester au PSG