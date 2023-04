Révolution au PSG, le Qatar prend une énorme décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier, le duo composé de Christophe Galtier et de Luis Campos devrait voler en éclats dans les prochaines semaines. Le technicien du PSG ne devrait pas résister à la mauvaise saison de son équipe. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le Portugais ne serait pas menacé et aurait commencé à travailler sur le prochain mercato.

La révolution tant attendue n'a pas porté ses fruits. Censé reconstruire le PSG, le duo composé de Christophe Galtier et de Luis Campos n'a pas réussi à faire ses preuves. Le premier est la cible de critiques en raison du visage affiché par son équipe depuis plusieurs semaines. Le second, chargé du recrutement, est pointé du doigt en raison de ses mercatos décevants. Le PSG va s'efforcer de terminer la saison de la meilleure des manières avant de penser à l'avenir. Un futur, qui devrait s'écrire sans Christophe Galtier.

Mbappé menace le PSG, la réponse du Qatar est cinglante https://t.co/DhlHHSmbvr pic.twitter.com/VTXSTyQmFg — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Pour Galtier, l'aventure toucherait à sa fin

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier n'a pas souhaité s'attarder sur sa situation personnelle. « Est-ce que je me sens légitime ? Je vous le répète encore une fois : oui, je me sens légitime. On doit sortir de cette spirale, aller chercher des victoires. Je le répète : il y a ce onzième titre en jeu pour le PSG. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs » a confié l'entraîneur. Mais selon plusieurs médias, la direction aurait, déjà, pris la décision de mettre fin à son contrat en fin de saison.

Campos devrait conserver son poste